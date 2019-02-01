Денисова направила письмо в РФ с требованием проверить условия содержания украинских моряков

"В связи с тем, что стало известно о намерении российского омбудсмена Татьяны Москальковой посетить украинских военнопленных, прислала ей письмо с важными просьбами. Прежде всего, проверить состояние содержания и наличие условий для лечения раненых моряков Андрея Эйдера, Василия Сороки и Андрея Артеменко", - написала Денисова.



Она отметила, что, по словам адвокатов, у пленных Владимира Терещенко, Вячеслава Зинченко и Виктора Беспальченко ухудшилось состояние здоровья.



"Поэтому обратила внимание Уполномоченного РФ на необходимость медицинского обследования и дальнейшего лечения этих моряков", - подчеркнула Людмила Денисова.



Ранее сообщал, Украина до сих пор не предоставили данных о состоянии здоровья переведенных в "Лефортово" моряков.