Україні досі не надали даних про стан здоров'я переведених у "Лефортово" моряків

КИЇВ. 28 січня. УНН. Україна досі не має повної інформації щодо стану здоров'я трьох поранених моряків, який перевели з медсанчастини СІЗО "Матроська тиша" до СІЗО "Лефортово" у столиці РФ, у двох моряків залишаються металеві осколки в руках після обстрілів і поранень. Українська сторона наполягає на наданні достовірної інформації про їх здоров'я. Про це повідомила перший заступник голови ВР Ірина Геращенко за підсумками зустрічі з Уповноваженим ВР з прав людини Людмилою Денісовою, передає УНН.