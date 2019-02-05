Моряка Терещенка у "Лефортово" перевели у нову камеру

"Володя в новій камері, гаряча вода є і там тепло. Камера дуже-дуже маленька (7,5-8 метрів, напевно) і в ній займатися спортом він не може. Тому він робить свої вправи під час прогулянок", - повідомила вона.

За словами адвоката, Володимир не отримав належний огляд у стоматолога.

"...лікар (сам начмед? Тому що стоматолог все ж ще тиждень у відпустці) в суботу заглянув до Володі в камеру і (як розповів Володя) з відстані метрів двох попросив показати йому зуби. А сьогодні (4 лютого - ред.) доповів консулу, що він вважає, що нічого особливо термінового у Терещенко з зубами немає... питання з оглядом його стоматологом не знято. Зараз будемо вирішувати питання про направлення до нього "зовнішнього" стоматолога", - написала адвокат.

Раніше Володимир Терещенко повідомляв про появу зубного болю у камері московського СІЗО "Лефортово".

Адвокат повідомила про поліпшення умов харчування у камері "Лефортово".

"Днями вони з сусідом по камері (чоловік років 60-ти, він вже дуже довго в Лефортово, людина досвідчена) зварили борщ, а потім Володя ще сам приготував овочеву підливу, так що їдять вони нормально. Володя сказав, що навіть погладшав на пару кілограмів", - зазначила Георгіївська.

Також адвокат додала, що Володимир отримав листи від родичів і друзів.

"Від родичів поки тільки одне - від сестри Олі, хоча вони і пишуть йому по 2 рази в тиждень, інші - від друзів і тих, хто підтримує моряків", - додала вона.

Георгіївська зазначила, що апеляційний суд у справі моряка призначений у Мосміськсуді на 7 лютого.

Нагадаємо, військовополоненого моряка Терещенка утримували в холодній аварійній камері старого корпусу московського СІЗО "Лефортово" без гарячої води.

Як повідомляв УНН раніше, Омбудсмен надіслала листа до РФ з вимогою перевірити умови утримання українських моряків.