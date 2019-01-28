Военнопленного моряка Терещенко держат в аварийной камере
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко содержится в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО "Лефортово" без горячей воды, а кроме того, он не получил ни одного письма от родных и друзей. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко содержится в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО "Лефортово", где нет горячей воды. Кроме того, Владимир до сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей. Они пишут ему уже более двух месяцев, по несколько раз в неделю. Моряками отказали и в телефонных разговорах", - сообщила Денисова.
По ее словам, российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще 26 декабря 2018 года заверила, что моряки содержатся в двухместных чистых и недавно отремонтированных камерах, где есть холодильник, телевизор и рукомойник с горячей водой.
"Эти условия совсем не похожи на те, в которых находится наш моряк", - отметила Денисова.
При этом она добавила, что обратилась к Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову и рассказала об этих грубых нарушениях со стороны РФ с просьбой проверить условия содержания моряков и в случае необходимости перевести в более оборудованные камеры, а также предоставить возможность получать письма и осуществлять звонки родным.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за непредоставления информации о состоянии здоровья раненых военнослужащих ВМС Украины, захваченных в плен у Керченского пролива русскими, а также расценивает указанные действия России как сознательное сокрытие реального состояния здоровья пленных.
Раненые военнопленные украинские моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока, по информации российского следователя, еще в субботу были переведены из медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово" в столице РФ.