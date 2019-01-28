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Військовополоненого моряка Терещенка тримають в аварійній камері

Військовополоненого моряка Терещенка тримають в аварійній камері

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Військовополонений український моряк Володимир Терещенко утримується у холодній аварійній камері старого корпусу московського СІЗО "Лефортово" без гарячої води, а крім того, він не отримав жодного листа від рідних та друзів. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

"Військовополонений український моряк Володимир Терещенко утримується у холодній аварійній камері старого корпусу московського СІЗО "Лефортово", де немає гарячої води. Крім того, Володимир досі не отримав жодного листа від рідних та друзів. Вони пишуть йому вже більш ніж два місяці, по кілька разів на тиждень. Моряку відмовили і у телефонних розмовах", - повідомила Денісова.

За її словами, російський омбудсмен Тетяна Москалькова ще 26 грудня 2018 року запевнила, що моряки утримуються у двомісних чистих та нещодавно відремонтованих камерах, де є холодильник, телевізор та рукомийник з гарячою водою.

"Ці умови зовсім не схожі на ті, у яких перебуває наш моряк", - наголосила Денісова.

При цьому вона додала, що звернулась до Москалькової та до радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова та розповіла про ці грубі порушення з боку РФ із проханням перевірити умови утримання моряків і в разі потреби перевести в більш облаштовані камери, а також надати можливість отримувати листи й здійснювати дзвінки рідним.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест через ненадання інформації про стан здоров’я поранених військовослужбовців ВМС України, захоплених в полон біля Керченської протоки росіянами, а також розцінює зазначені дії Росії як свідоме приховування реального стану здоров'я полонених.

Поранені військовополонені українські моряки Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока, за інформацією російського слідчого, ще у суботу були переведені з медсанчастини СІЗО "Матроська тиша" до СІЗО "Лефортово" у столиці РФ.

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