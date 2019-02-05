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Моряка Терещенко в "Лефортово" перевели в новую камеру

Моряка Терещенко в "Лефортово" перевели в новую камеру

Киев  •  УНН

 • 8976 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украинского моряка с захваченного ФСБ буксира "Яны Капу" Владимира Терещенко перевели в новую камеру московского СИЗО "Лефортово". Об этом на своей странице в Facebook написала адвокат Анастасия Георгиевская, передает УНН.

"Володя в новой камере, горячая вода есть и там тепло. Камера очень-очень маленькая (7,5-8 метров наверно) и в ней заниматься спортом он не может. Поэтому он делает свои упражнения во время прогулок", - сообщила она.

По словам адвоката, Владимир не получил должный осмотр у стоматолога.

"…врач (сам начмед? потому что стоматолог все же еще неделю в отпуске) в субботу заглянул к Володе в камеру и (как рассказал Володя) с расстояния метров двух попросил показать ему зубы. А сегодня (4 февраля - ред.) доложил консулу, что он считает, что ничего особо срочного у Терещенко с зубами нет… вопрос с осмотром его стоматологом не снят. Сейчас будем решать вопрос о направлении к нему "внешнего" стоматолога", - написала адвокат.

Ранее Владимир Терещенко сообщал о появлении зубной боли в камере московского СИЗО "Лефортово".

Адвокат сообщила об улучшении условий питания в камере "Лефортово".

"На днях они с сокамерником (мужчина лет 60-ти, он уже очень долго в Лефортово, человек опытный) сварили борщ, а потом Володя еще сам приготовил овощную подливку, так что едят они нормально. Володя сказал, что даже поправился на пару килограммов", - отметила Георгиевская.

Также адвокат добавила, что Владимир получил письма от родственников и друзей.

"От родственников пока только одно - от сестры Оли, хотя они и пишут ему по 2 раза в неделю, остальные - от друзей и тех, кто поддерживает моряков", - добавила она.

Георгиевская отметила, что аппеляционный суд по делу моряка назначен в Мосгорсуде на 7 февраля.

Напомним, военнопленного моряка Терещенко содержали в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО "Лефортово" без горячей воды.

Как сообщал УНН ранее, Омбудсмен направила письмо в РФ с требованием проверить условия содержания украинских моряков.

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