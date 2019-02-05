Українському морякові у СІЗО РФ діагноз гепатит поставили заднім числом

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Адвокат військовополоненого українського моряка Андрія Ейдера Олександра Маркова зустрілася зі своїм підзахисним у московському СІЗО "Лефортово", де оглянула епікриз, виданий Андрію у СІЗО "Матроська тиша". Аналізи датовані 20-м листопада, майже за тиждень до того, як моряка захопили. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-спільноту захисту військовополонених.

"Андрій приніс той самий епікриз, який йому видали при вибутті з "Матроської тиші". Цитата: "Anti-HCV - позитивний від 20.11.2018, HBsAg - позитивний від 20.11 .2018", - пише Маркова.

Адвокат підкреслила, що аналізи датовані 20 листопада, ще до того, як 24 моряків захопили.

"Також хочу сказати, що цю інформацію моєму підзахисному доносять лише зараз при переведенні у Лефортово. Раніше в закритому судовому засіданні слідчі надавали довідку про стан здоров'я Ейдера Андрія, де нічого не згадувалося про гепатит В. До речі, в період перебування у "Матроській тиші" Андрію ніхто навіть не повідомляв про можливі захворювання. Мій підзахисний абсолютно не був проінформований у цьому напрямку", - зазначила Маркова.

Адвокат поінформувала про те, що у Ейдера повторно взяли аналіз крові.

"Сподіваюся, що лікарі в "Лефортово" будуть куди більш адекватними", - резюмувала Маркова.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО - в Москві.

Як повідомляв УНН раніше, адвокат Ейдера заявив, що його підзахисного могли заразити гепатитом В у "Матроській тиші".

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