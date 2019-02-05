Украинскому моряку в СИЗО РФ диагноз гепатит поставили задним числом

"Андрей принёс тот самый эпикриз, который ему выдали при выбытии из "Матросской тишины". Цитата: "Anti-HCV – положительный от 20.11.2018, HBsAg – положительный от 20.11.2018", - пишет Маркова.

Адвокат подчеркнула, что анализы датированы 20 ноября, ещё до того, как 24 моряков захватили.

"Также хочу сказать, что эту информацию моему подзащитному доносят лишь сейчас при переводе в Лефортово. Ранее в закрытом судебном заседании следователи предоставляли справку о состоянии здоровья Эйдера Андрея, где ничего не упоминалось о гепатите В. Кстати, в период пребывания в "Матросской тишине" Андрею никто даже не сообщал о возможном заболеваниии. Мой подзащитный абсолютно не был проинформирован в данном направлении", - отметила Маркова.

Адвокат проинформировала о том, что у Эйдера повторно взяли анализ крови.

"Надеюсь, что врачи в "Лефортово" будут куда более адекватными", - резюмировала Маркова.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО - в Москве.

Как сообщал УНН ранее, адвокат Эйдера заявил, что его подзащитного могли заразить гепатитом В в "Матросской тишине".