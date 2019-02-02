Украинского военнопленного Эйдера могли заразить гепатитом в СИЗО Москвы - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Адвокат Николай Полозов заявил, что его подзащитного украинского военнопленного моряка Андрея Эйдера могли заразить гепатитом В в "Матросской тишине". Об этом он написал на своей странице Facebook, передает УНН.
"Есть серьёзные подозрения, что раненого военнопленного Андрея Эйдера заразили в медсанчасти СИЗО "Матросская тишина" гепатитом В. Если анализы подтвердятся, то это совсем что-то запредельное", - написал он.
Напомним, омбудсмен Людмила Денисова направила письмо в РФ с требованием проверить условия содержания украинских моряков.
Ранее УНН сообщал, что Украина до сих пор не предоставили данных о состоянии здоровья переведенных в "Лефортово" моряков.
25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряка арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.