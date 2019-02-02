Українського військовополоненого Ейдера могли заразити гепатитом у СІЗО Москви - адвокат

"Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО "Матроська тиша" гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось поза межами реальності", - написав він.



Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денисова направила лист в РФ з вимогою перевірити умови утримання українських моряків.

Раніше УНН повідомляв, що Україні досі не надали даних про стан здоров'я переведених в "Лефортово" моряків.



25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.