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Українського військовополоненого Ейдера могли заразити гепатитом у СІЗО Москви - адвокат

Київ • УНН

 • 8365 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Адвокат Микола Полозов заявив, що його підзахисного українського військовополоненого моряка Андрія Ейдера могли заразити гепатитом В у "Матроській тиші". Про це він написав на своїй сторінці Facebook, передає УНН.

"Є серйозні підозри, що пораненого військовополоненого Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО "Матроська тиша" гепатитом В. Якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось поза межами реальності", - написав він.

Нагадаємо, омбудсмен Людмила Денисова направила лист в РФ з вимогою перевірити умови утримання українських моряків.

Раніше УНН повідомляв, що Україні досі не надали даних про стан здоров'я переведених в "Лефортово" моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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