Украинские моряки 100 дней в русском плену
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Сегодня, 4 марта, 100 дней, как украинские моряки находятся в русском плену. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook, передает УНН.
Сегодня 100 дней, как захватили украинских военнопленных моряков ФСБ РФ в ноябре прошлого года. Омбудсмена Людмила Денисова на своей странице в Facebook опубликовала видео, которое собственноручно сняли родственники украинских военнопленных в поддержку наших ребят.
"Свободу украинским морякам!" Это важные слова! Их должны слышать и повторять все, кому не безразлична судьба 24-х военнопленных, которых уже три месяца удерживают в РФ", - написала она.
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Омбудсмен отмечает, что и в дальнейшем не будут отступать, пока наши герои не вернутся домой.
"Украина, вместе со всеми цивилизованными странами мира, призывает РФ к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности норм Женевской Конвенции 1949 года", - добавила Денисова
Напомним, в пенитенциарных учреждениях на территории временно оккупированного Крыма незаконно удерживаются 34 гражданина Украины и 35 на территории России.