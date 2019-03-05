Волкер закликав Росію відпустити українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Росія має вчинити як велична нація та відпустити українських моряків - з такою заявою виступив представник Держдепу США з питань України Курт Волкер у Twitter, передає УНН.
Заява Волкера надійшла 4 березня, коли полону українських моряків виповнилось 100 днів.
"Сьогодні 24 українські моряки вже 100 днів перебувають затриманими Росією після того, як Росія невиправдано атакувала українські військові судна біла Керченської протоки. Росія має вчинити у спосіб, гідний величної нації, і терміново відпустити команду і судна", - написав американський дипломат.
Нагадаємо, 4 березня виповнилося 100 днів, як українські моряки перебувають у російському полоні.
З цієї нагоди Велика Британія закликала Росію негайно звільнити українських військовополонених моряків та забезпечити вільний прохід через Керченську протоку до Чорного моря.
Раніше УНН повідомляв, що команда адвокатів військовополонених українських моряків, захоплених Росією під час інциденту в Керченській протоці, формує перший пакет документів для подачі індивідуальних скарг в ЄСПЛ та інші міжнародні інстанції.