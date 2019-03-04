Адвокати військовополонених моряків готують перший пакет документів для подачі скарг до ЄСПЛ

КИЇВ. 4 березня. УНН. Команда адвокатів військовополонених українських моряків, захоплених Росією під час інциденту в Керченській протоці, формує перший пакет документів для подачі індивідуальних скарг в ЄСПЛ та інші міжнародні інстанції. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.