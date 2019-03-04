Адвокати військовополонених моряків готують перший пакет документів для подачі скарг до ЄСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Команда адвокатів військовополонених українських моряків, захоплених Росією під час інциденту в Керченській протоці, формує перший пакет документів для подачі індивідуальних скарг в ЄСПЛ та інші міжнародні інстанції. Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.
"У даний час наша команда формує перший пакет документів, необхідний для подачі індивідуальних скарг в міжнародні інстанції, в тому числі в ЄСПЛ. Ці документи будуть передані команді українських юристів, яка працює в цьому напрямку", - написав захисник.
Крім того, за його словами військовополонені моряки написали кілька серій заяв слідству на дзвінки і побачення.
"На жаль, позиція слідства полягає в тотальній забороні на побачення і телефонні переговори військовополонених з рідними. Разом з адвокатами моряки вже написали кілька серій заяв слідству на дзвінки і побачення", - зазначив Полозов.
Як повідомляв УНН, українські військові моряки знаходяться в російському полоні вже 100 днів.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.
При цьому, прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав інцидент в Керченській протоці, за підсумками якого ФСБ обстріляла українські судна і полонила моряків, провокацією з боку України.