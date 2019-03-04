Российский премьер назвал Керченский инцидент украинской провокацией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал инцидент в Керченском проливе, по итогам которого ФСБ обстреляла украинские судна и пленило моряков, провокацией со стороны Украины. Об этом он рассказал в интервью болгарскому изданию Труд, сообщает УНН.
По словам Медведева, "Россия хочет наладить отношения с Украиной", но из Киева против Москвы "постоянно звучат надуманные обвинения".
"Организуются провокации, как это было в Керченском проливе в ноябре прошлого года", - сказал он, отмечая, что украинское руководство "использует российский фактор" для отвлечения внимания от "провалов во внутренней политике".
Российский премьер также назвал "жесткой, грязной" избирательную кампанию по выборам президента Украины.
"Кампания по выборам президента страны проходит с грубейшими нарушениями общепринятых демократических норм. В том числе норм, которыми руководствуются европейские страны", - сказал Медведев.
Он пожаловался болгарскому изданию на закрытие избирательных участков на территории России и запрет визита российским наблюдателям за выборами.
Как сообщал УНН, в Берлине возле Бранденбургских ворот состоялась акция солидарности с крымскими татарами и военнопленными украинскими моряками.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.