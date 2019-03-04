Російський прем'єр назвав Керченський інцидент українською провокацією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв назвав інцидент в Керченській протоці, за підсумками якого ФСБ обстріляла українські судна і полонила моряків, провокацією з боку України. Про це він розповів в інтерв'ю болгарському виданню Труд, повідомляє УНН.
За словами Медведєва, "Росія хоче налагодити відносини з Україною", але з Києва проти Москви "постійно звучать надумані обвинувачення".
"Організовуються провокації, як це було в Керченській протоці в листопаді минулого року", - сказав він, зазначаючи, що українське керівництво "використовує російський фактор" для відволікання уваги від "провалів у внутрішній політиці".
Російський прем'єр також назвав "жорсткою, брудною" виборчу кампанію з виборів президента України.
"Кампанія з виборів президента країни проходить з грубими порушеннями загальноприйнятих демократичних норм. У тому числі норм, якими керуються європейські країни", - сказав Медведєв.
Він поскаржився болгарському виданню на закриття виборчих дільниць на території Росії і заборону візиту російським спостерігачам за виборами.
Як повідомляв УНН, в Берліні біля Бранденбурзьких воріт відбулася акція солідарності з кримськими татарами і військовополоненими українськими моряками.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.