Російський прем'єр назвав Керченський інцидент українською провокацією

За словами Медведєва, "Росія хоче налагодити відносини з Україною", але з Києва проти Москви "постійно звучать надумані обвинувачення".

"Організовуються провокації, як це було в Керченській протоці в листопаді минулого року", - сказав він, зазначаючи, що українське керівництво "використовує російський фактор" для відволікання уваги від "провалів у внутрішній політиці".

Російський прем'єр також назвав "жорсткою, брудною" виборчу кампанію з виборів президента України.

"Кампанія з виборів президента країни проходить з грубими порушеннями загальноприйнятих демократичних норм. У тому числі норм, якими керуються європейські країни", - сказав Медведєв.

Він поскаржився болгарському виданню на закриття виборчих дільниць на території Росії і заборону візиту російським спостерігачам за виборами.

Як повідомляв УНН, в Берліні біля Бранденбурзьких воріт відбулася акція солідарності з кримськими татарами і військовополоненими українськими моряками.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.