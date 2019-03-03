У Берліні пройшла акція на підтримку кримських татар і військовополонених моряків

"У суботу, 2 березня, у Берліні біля Бранденбурзьких воріт відбувся флешмоб в рамках акції "Об'єднані прапором - #LIBERATECRIMEA", на якому активісти міжнародного руху #LIBERATECRIMEA, представники української і кримськотатарської діаспори, української дипломатичної місії і друзі з Польщі, Чехії, Німеччини розгорнули і підписали кримськотатарський прапор, який протягом 9 місяців подорожує по всьому світу і 26 червня, на день кримськотатарського прапора, повернеться до Києва", - йдеться в повідомленні.

У Берліні прапор побував на куполі Рейхстагу і в Посольстві України.

Крім того, на заході також розгорнули військово-морський прапор України і проявили солідарність із захопленими військовополоненими моряками.

Нагадаємо, в столиці Латвії Ризі 1 березня провели акцію на підтримку захоплених українських військовослужбовців і політв'язнів, що утримуються в російських в'язницях.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.