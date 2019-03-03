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В Берлине прошла акция в поддержку крымских татар и военнопленных моряков

В Берлине прошла акция в поддержку крымских татар и военнопленных моряков

Киев  •  УНН

 • 10019 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. В Берлине возле Бранденбургских ворот состоялась акция солидарности с крымскими татарами и военнопленными украинскими моряками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Крымскотатарский ресурсный центр.

"В субботу, 2 марта, в Берлине возле Бранденбургских ворот состоялся флешмоб в рамках акции "Объединенные флагом - #LIBERATECRIMEA", на котором активисты международного движения #LIBERATECRIMEA, представители украинской и крымскотатарской диаспоры, украинской дипломатической миссии и друзья из Польши, Чехии, Германии развернули и подписали крымскотатарский флаг, который в течение 9 месяцев путешествует по всему миру и 26 июня, на день крымскотатарского флага, вернется в Киев", - говорится в сообщении.

В Берлине флаг побывал на куполе Рейхстага и в Посольстве Украины.

Кроме того, на мероприятии также развернули военно-морской флаг Украины и проявили солидарность с захваченными военнопленными моряками.

Напомним, в столице Латвии Риге 1 марта провели акцию в поддержку захваченных украинских военнослужащих и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

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