В Риге призвали освободить украинских политзаключенных из тюрем РФ

На фото, опубликованных в соцсетях, люди держат плакаты с требованием освободить политзаключенных. Также на площади установили пустые стулья с фамилиями граждан Украины, которых, по мнению активистов, преследуют в России по политическим мотивам.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Напоминаем, впервые с ноября прошлого года состоится встреча удерживаемого за решеткой в РФ украинца Павла Гриба с украинским должностным консульским лицом. Об этом во время брифинга в четверг сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.