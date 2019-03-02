В Риге призвали освободить украинских политзаключенных из тюрем РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В столице Латвии Риге 1 марта провели акцию в поддержку захваченных украинских военнослужащих и политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, информирует УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”, которое цитирует Facebook-страницы местных активистов.
На фото, опубликованных в соцсетях, люди держат плакаты с требованием освободить политзаключенных. Также на площади установили пустые стулья с фамилиями граждан Украины, которых, по мнению активистов, преследуют в России по политическим мотивам.
По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией у Керченского пролива в конце ноября 2018 года.
Напоминаем, впервые с ноября прошлого года состоится встреча удерживаемого за решеткой в РФ украинца Павла Гриба с украинским должностным консульским лицом. Об этом во время брифинга в четверг сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.