У Ризі закликали звільнити українських політв’язнів з тюрем РФ

На фото, опублікованих у соцмережах, люди тримають плакати з вимогою звільнити політв’язнів. Також на площі встановили порожні стільці з прізвищами громадян України, яких, на думку активістів, переслідують в Росії з політичних мотивів.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Нагадуємо, вперше з листопада минулого року відбудеться зустріч утримуваного за гратами в РФ українця Павла Гриба з українською посадовою консульською особою. Про це під час брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко.