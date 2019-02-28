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Вперше з минулого року українця Гриба у РФ відвідає консул

Вперше з минулого року українця Гриба у РФ відвідає консул

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Вперше з листопада минулого року відбудеться зустріч утримуваного за гратами в РФ українця Павла Гриба з українською посадовою консульською особою. Про це під час брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.

"27 лютого генконсульство України в Ростові-на-Дону отримало дозвіл Північнокавказького окружного міського суду на відвідання консулом Павла Гриба. Вперше з листопада минулого року відбудеться зустріч Павла з українською посадовою консульською особою", - сказала Зеленко.

За словами речниці, МЗС очікує, що зустріч відбудеться вже наступного понеділка - 4 березня.

"Тоді відбудеться чергове судове засідання, на яке прибуде мати Павла і його лікар. Під час цього засідання буде зроблено третю спробу лікарів виступити в суді, навести дані щодо погіршення стану здоров'я Павла", - повідомила вона.

Раніше Україна поінформувала Євросоюз про критичний стан політв’язня Гриба. Євросоюз стривожила новина про стан здоров'я Гриба.

Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

Українські Національні Новини

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