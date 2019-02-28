Вперше з минулого року українця Гриба у РФ відвідає консул

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Вперше з листопада минулого року відбудеться зустріч утримуваного за гратами в РФ українця Павла Гриба з українською посадовою консульською особою. Про це під час брифінгу у четвер сказала речниця Міністерства закордонних справ України Катерина Зеленко, передає кореспондент УНН.