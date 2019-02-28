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Впервые с прошлого года украинца Гриба в РФ посетит консул

Впервые с прошлого года украинца Гриба в РФ посетит консул

Киев  •  УНН

 • 8500 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Впервые с ноября прошлого года состоится встреча удерживаемого за решеткой в РФ украинца Павла Гриба с украинским должностным консульским лицом. Об этом во время брифинга в четверг сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает корреспондент УНН.

"27 февраля генконсульство Украины в Ростове-на-Дону получило разрешение Северо-Кавказского окружного городского суда на посещение консулом Павла Гриба. Впервые с ноября прошлого года состоится встреча Павла с украинским должностным консульским лицом", - сказала Зеленко.

По словам пресс-секретаря, МИД ожидает, что встреча состоится уже в следующий понедельник - 4 марта.

"Тогда состоится очередное судебное заседание, на которое прибудет мать Павла и его врач. Во время этого заседания будет сделано третью попытку врачей выступить в суде, привести данные об ухудшении состояния здоровья Павла", - сообщила она.

Ранее Украина проинформировала Евросоюз о критическом состоянии политзаключенного Гриба. Евросоюз встревожила новость о состоянии здоровья Гриба.

Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.

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Украинские Национальные Новости

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