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Адвокаты военнопленных моряков готовят первый пакет документов для подачи жалоб в ЕСПЧ

Адвокаты военнопленных моряков готовят первый пакет документов для подачи жалоб в ЕСПЧ

Киев  •  УНН

 • 9911 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Команда адвокатов военнопленных украинских моряков, захваченных Россией во время инцидента в Керченском проливе, формирует первый пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ и другие международные инстанции. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.

"В настоящее время наша команда формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ. Эти документы будут переданы команде украинских юристов, которая работает по этому направлению", - написал защитник.

Кроме того, по его словами военнопленные моряки написали несколько серий заявлений следствию на звонки и свидания.

"К сожалению, позиция следствия состоит в тотальном запрете на свидания и телефонные переговоры военнопленных с родными. Вместе с адвокатами моряки уже написали несколько серий заявлений следствию на звонки и свидания", - отметил Полозов.

Как сообщал УНН, украинские военные моряки находятся в российском плену уже 100 дней.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.

При этом, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал инцидент в Керченском проливе, по итогам которого ФСБ обстреляла украинские судна и пленило моряков, провокацией со стороны Украины.

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