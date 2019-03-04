Адвокаты военнопленных моряков готовят первый пакет документов для подачи жалоб в ЕСПЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Команда адвокатов военнопленных украинских моряков, захваченных Россией во время инцидента в Керченском проливе, формирует первый пакет документов для подачи индивидуальных жалоб в ЕСПЧ и другие международные инстанции. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.
"В настоящее время наша команда формирует первый пакет документов, необходимый для подачи индивидуальных жалоб в международные инстанции, в том числе в ЕСПЧ. Эти документы будут переданы команде украинских юристов, которая работает по этому направлению", - написал защитник.
Кроме того, по его словами военнопленные моряки написали несколько серий заявлений следствию на звонки и свидания.
"К сожалению, позиция следствия состоит в тотальном запрете на свидания и телефонные переговоры военнопленных с родными. Вместе с адвокатами моряки уже написали несколько серий заявлений следствию на звонки и свидания", - отметил Полозов.
Как сообщал УНН, украинские военные моряки находятся в российском плену уже 100 дней.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их переместили в Москву, где арест продлили до конца апреля.
При этом, премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал инцидент в Керченском проливе, по итогам которого ФСБ обстреляла украинские судна и пленило моряков, провокацией со стороны Украины.