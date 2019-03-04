Велика Британія зробила заяву у 100-й день полону моряків на Азові

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Великобританія закликає Росію негайно звільнити українських військовополонених моряків, затриманих біля Керченської протоки 25 листопада минулого року, та забезпечити вільний прохід через Керченську протоку до Чорного моря. Про це йдеться в повідомленні посольства Сполученого Королівства в Україні, передає УНН.

"Пройшло 100 днів, як Росія захопила 24 українських військових та три кораблі у Чорному морі. Ми закликаємо Росію їх звільнити негайно та забезпечити вільний прохід через Керченську протоку до Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, сьогодні, 4 березня, 100 днів, як українські моряки перебувають у російському полоні.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24 українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перемістили в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.

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