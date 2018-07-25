Волкер рассказал, о чем будут говорить на очередной встрече "нормандского формата"

"На этой встрече будут говорить о том, как должна выглядеть миротворческая миссия ООН - это вопрос, который уже давно ожидает ответа. Россия предложила, чтобы ООН предоставила охрану мониторинговой миссии ОБСЕ, впрочем по мнению США, Германии, Франции и в конце концов Украины, должна быть настоящая миротворческая миссия, чтобы обеспечить безопасность (на Донбассе - ред.) на более широком уровне. Надеюсь мы сможем обсудить именно этот формат миротворческой миссии", - заявил К.Волкер.



Как сообщал УНН, специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что от продолжения действия закона о так называемом особом статусе Донбасса Украина получит больше позитива, одновременно, если этого не произойдет, Россия может воспользоваться ситуацией.



Напомним, встреча в "нормандском формате" (РФ, Украина, Германия, Франция) на уровне политдиректоров МИД состоится в конце недели в Берлине, на ней будет обсуждаться тема референдума на Донбассе. Об этом сообщил в понедельник журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.