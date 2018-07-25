Волкер розповів, про що говоритимуть на черговій зустрічі "нормандського формату"

"На цій зустрічі говоритимуть про те, як має виглядати миротворча місія ООН – це питання, яке вже давно очікує на відповідь. Росія запропонувала, щоб ООН надала охорону моніторинговій місії ОБСЄ, втім на думку США, Німеччини, Франції і з рештою України, має бути справжня миротворча місія, щоб забезпечити безпеку (на Донбасі – ред.) на ширшому рівні. Сподіваюсь ми зможемо обговорити саме цей формат миротворчої місії", - заявив К.Волкер.



Як повідомляв УНН, спеціальний представник державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що від продовження дії закону про так званий особливий статус Донбасу Україна отримає більше позитиву, водночас, якщо цього не станеться, Росія може скористатися ситуацією.



Нагадаємо, зустріч в "нормандському форматі" (РФ, Україна, ФРН, Франція) на рівні політдиректорів МЗС відбудеться в кінці тижня в Берліні, на ній буде обговорюватися тема референдуму на Донбасі. Про це повідомив в понеділок журналістам статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін.