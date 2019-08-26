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Волкер: во время визита Зеленского в Вашингтон хотят обсудить его достижения

Волкер: во время визита Зеленского в Вашингтон хотят обсудить его достижения

Киев  •  УНН

 • 16211 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Дата встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне еще не определена. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНН.

По словам Волкера, даты встречи президентов США и Украины в Вашингтоне еще не определены. Однако оба президента ожидаются торжественных мероприятиях в Варшаве, поэтому есть вероятность, что они смогут впервые встретиться именно там и провести первую беседу не по телефону. “Но мы все еще работаем над датами визита в Белый Дом”, — добавил Волкер.

Спецпредставитель США отметил, что в украинский президент пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что Верховная Рада еще не начала свою работу.

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“Мы хотим близко работать с новой командой за выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве”, — заявил Волкер.

Напомним, Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могли бы помешать аннексии Крыма в 2014 году.

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Ранее Государственный секретарь США Майкл Помпео поздравил украинский от имени президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и американского народа с 28-й годовщиной независимости Украины.

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