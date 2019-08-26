Волкер: під час візиту Зеленського у Вашингтон хочуть обговорити його досягнення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Дата зустрічі президентів США Дональда Трампа та України Володимира Зеленського у Вашингтоні ще не визначена. Про це заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю одного з українських телеканалів, передає УНН.
За словами Волкера, дати зустрічі президентів США та України у Вашингтоні ще не визначені. Однак обидва президенти очікуються урочистих заходах у Варшаві, тому є ймовірність, що вони зможуть вперше зустрітися саме там та провести першу бесіду не по телефону. “Але ми все ще працюємо над датами візиту до Білого Дому”, — додав Волкер.
Спецпредставник США зазначив, що у український президент поки не мав можливості втілити свої ініціативи, бо Верховна Рада ще не розпочала свою роботу.
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“Ми хочемо близько працювати із новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив. І ми б хотіли, щоб на момент візиту президента Зеленського до Білого Дому ми могли б говорити і про те, чого досягнула українська влада і про наші досягнення у двосторонній співпраці”, — заявив Волкер.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати могли би завадити анексії Криму у 2014-му році.
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Раніше Державний секретар США Майкл Помпео привітав українців від імені президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та американського народу з 28-ю річницею незалежності України.