В России заявили о массированной атаке БПЛА на объекты энергетики: часть населенных пунктов без света
Киев • УНН
В ночь на 8 ноября объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области России были атакованы беспилотниками. Часть населенных пунктов осталась без электроснабжения.
В ночь на 8 ноября в Волгоградской области России были атакованы объекты энергетической инфраструктуры. Часть населенных пунктов осталась без электроснабжения. Об этом информирует УНН со ссылкой на администрацию Волгоградской области РФ в Telegram.
Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоаннинском районах, прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская
"По предварительным данным, повреждений жилых домов и пострадавших нет", - добавил он.
Напомним
Поздно вечером 4 ноября российский город Орел атаковали беспилотники. Местные власти сообщили, что под удар попала ТЭЦ.
Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс07.11.25, 04:41 • 31041 просмотр