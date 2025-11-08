У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла
Київ • УНН
У ніч проти 8 листопада об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області росії були атаковані безпілотниками. Частина населених пунктів залишилася без електропостачання.
Силами ППО Міністерства оборони російської федерації відбито масовану атаку безпілотних літальних апаратів на об’єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Ремонтні служби відновлюють електропостачання населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпінському, Новоніколаївському та Новоанінському районах, що прилеглі до підстанції ЛЕП Балашовська
"За попередніми даними, пошкоджень житлових будинків та постраждалих немає", - додав він.
Нагадаємо
Пізно ввечері 4 листопада, російське місто Орел атакували безпілотники. Місцева влада повідомила, що під удар потрапила ТЕЦ.
