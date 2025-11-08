У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла

У ніч проти 8 листопада, у Волгоградській області росії було атаковано об’єкти енергетичної інфраструктури. Частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Про це інформує УНН з посиланням на адміністрацію Волгоградської області рф у Telegram.

Силами ППО Міністерства оборони російської федерації відбито масовану атаку безпілотних літальних апаратів на об’єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Ремонтні служби відновлюють електропостачання населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпінському, Новоніколаївському та Новоанінському районах, що прилеглі до підстанції ЛЕП Балашовська