7 листопада, 17:00 • 27993 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 35186 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 42095 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 41899 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 38709 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 22074 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 52843 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 37291 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 39789 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 30534 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла

Київ • УНН

 • 1090 перегляди

У ніч проти 8 листопада об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області росії були атаковані безпілотниками. Частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла

У ніч проти 8 листопада, у Волгоградській області росії було атаковано об’єкти енергетичної інфраструктури. Частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Про це інформує УНН з посиланням на адміністрацію Волгоградської області рф у Telegram.

Силами ППО Міністерства оборони російської федерації відбито масовану атаку безпілотних літальних апаратів на об’єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області. Ремонтні служби відновлюють електропостачання населених пунктів у Кіквідзенському, Урюпінському, Новоніколаївському та Новоанінському районах, що прилеглі до підстанції ЛЕП Балашовська

- прокоментував ситуацію в регіоні губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

"За попередніми даними, пошкоджень житлових будинків та постраждалих немає", - додав він.

Нагадаємо

Пізно ввечері 4 листопада, російське місто Орел атакували безпілотники. Місцева влада повідомила, що під удар потрапила ТЕЦ.

Віта Зеленецька

