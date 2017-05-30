"Вольфсбург" выиграл поединок за выживание в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. ФК "Вольфсбург" вышел победителем в противостоянии против брауншвейгского "Айнтрахта" и сохранил прописку на следующий сезон в Бундеслиге, передает УНН со ссылкой на сайт Бундеслиги.
Как и в первой домашней игре, в гостях "волки" победили соперника, который занял третье место во второй Бундеслиге, со счетом 1:0. Единственный мяч на этот раз на 49-й минуте забил португальский полузащитник Виейринья.
Таким образом, "Вольфсбург" продолжит выступать в Бундеслиге и в сезоне 2017/18 несмотря на то, что в нынешнем сезоне "волки" заняли 16 строчку в чемпионате.
Добавим также, чемпион Германии 2009 бессменно выступает в элитном дивизионе начиная с 1997 года.