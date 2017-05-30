"Вольфсбург" виграв двобій за виживання в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. ФК "Вольфсбург" вийшов переможцем у протистоянні проти брауншвейгського "Айнтрахту" і зберіг прописку на наступний сезон у Бундеслізі, передає УНН з посиланням на сайт Бундесліги.
Як і в першій домашній грі, в гостях "вовки" перемогли суперника, який посів третє місце у другій Бундеслізі, з рахунком 1:0. Єдиний м'яч на цей раз на 49-й хвилині забив португальський півзахисник Вієйрінья.
Таким чином, "Вольфсбург" продовжить виступати в Бундеслізі і в сезоні 2017/18 попри те, що у нинішньому сезоні "вовки" посіли 16 рядок в чемпіонаті.
Додамо також, чемпіон Німеччини 2009 року беззмінно виступає в елітному дивізіоні починаючи з 1997 року.