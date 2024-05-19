Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач

Днем, 19 мая, оккупационные войска рф варили по Харьковщине. По предварительной информации в результате российской атаки пострадали восемь человек. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

По его словам, враг ударил по Малоданиловской громаде Харьковского района

Зафиксированы удары в Харьковском районе. (... ) Количество пострадавших возросло до восьми человек. Среди раненых - фельдшер экстренной помощи, повреждено авто скорой - заявил Синегубов.

Напомним

российские войска нанесли удар по жилому сектору Харькова, ранив 5 человек, в том числе двух детей в возрасте 13 и 16 лет, и повредив жилую инфраструктуру.