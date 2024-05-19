Війська рф вдарили по Харківщині: вже відомо про 8 поранених, серед них лікар
Київ • УНН
Російські окупаційні війська обстріляли Харківську область 19 травня, внаслідок чого поранення отримали вісім осіб, серед яких фельдшер, водій швидкої допомоги, а також пошкоджено автомобіль швидкої допомоги.
Вдень, 19 травня, окупаційні війська рф варили по Харківщині. За попередньою інформацією внаслідок російської атаки постраждало вісім людей. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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За його словами, ворог вдарив по Малоданилівській громаді Харківського району
Зафіксовані удари в Харківському районі. (... ) Кількість постраждалих зросла до восьми людей. Серед поранених - фельдшер екстреної допомоги, пошкоджене авто швидкої
Нагадаємо
російські війська завдали удару по житловому сектору Харкова, поранивши 5 осіб, у тому числі двох дітей у віці 13 і 16 років, і пошкодивши житлову інфраструктуру.