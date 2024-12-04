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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф в Черное море держат 4 ракетоносителя с общим залпом до 24"калибров"

Войска рф в Черное море держат 4 ракетоносителя с общим залпом до 24"калибров"

Киев  •  УНН

 • 135 просмотра

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В Черном море находятся 4 российских корабля-ракетоносителя с общим залпом до 24 крылатых ракет "Калибр". В Средиземном море - 6 кораблей, из которых 4 имеют на борту "Калибры".

По состоянию на утро среды, 4 декабря, в Черном море зафиксировали 4 корабля ракетоносителя, которые могут нести угрозу - до 24 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, пишет УНН.

По состоянию на 06: 00 4 декабря в Черном море дежурят 4 корабля РФ, которые являются носителями крылатых ракет "Калибр". В Азовском море военные корабли оккупанта отсутствуют, общим залпом до 24 ракет,

 - говорится в сообщении.

Детали

В Средиземном море находятся 6 кораблей, 4 из них - носители "Калибров". Общий залп - до 41 ракеты.

Сколько судов совершили проход по Керченскому проливу в интересах России за сутки

  • к Черному морю-8 судов, 7 из них продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю - 5 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.
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керченский мост охраняет большое количество систем ПВО, но с моря никакой защиты нет - Плетенчук15 нояб. 2024, 11:00 • 18482 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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