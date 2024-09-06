Киев • УНН
В Херсонской области российские войска обстреляли Камышаны. 72-летняя женщина получила взрывную травму, контузию и ранение поясницы. Пострадавшая доставлена в больницу.
В Херсонской области российские войска обстреляли Камышаны, 72-летняя женщина получила ранения, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.
Около 10:00 оккупационные войска атаковали Камышаны. Под вражеский удар попала 72-летняя женщина, которая находилась на улице. Она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение поясницы
Женщину, как указано, доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
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