В Херсонской области российские войска обстреляли Камышаны, 72-летняя женщина получила ранения, сообщили в Херсонской ОВА в пятницу, пишет УНН.

Около 10:00 оккупационные войска атаковали Камышаны. Под вражеский удар попала 72-летняя женщина, которая находилась на улице. Она получила взрывную травму, контузию и осколочное ранение поясницы - сообщили в ОВА в Telegram.

Женщину, как указано, доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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