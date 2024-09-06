Війська рф вранці атакували Комишани на Херсонщині: поранено жінку
Київ • УНН
У Херсонській області російські війська обстріляли Комишани. 72-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та поранення попереку. Потерпілу доставлено до лікарні.
У Херсонській області російські війська обстріляли Комишани, 72-річна жінка отримала поранення, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.
Близько 10:00 окупаційні війська атакували Комишани. Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення попереку
Жінку, як вказано, доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
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