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Війська рф вранці атакували Комишани на Херсонщині: поранено жінку

Війська рф вранці атакували Комишани на Херсонщині: поранено жінку

Київ • УНН

 • 17664 перегляди

У Херсонській області російські війська обстріляли Комишани. 72-річна жінка отримала вибухову травму, контузію та поранення попереку. Потерпілу доставлено до лікарні.

У Херсонській області російські війська обстріляли Комишани, 72-річна жінка отримала поранення, повідомили у Херсонській ОВА у п'ятницю, пише УНН.

Близько 10:00 окупаційні війська атакували Комишани. Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення попереку

- повідомили в ОВА у Telegram.

Жінку, як вказано, доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На Херсонщині вранці війська рф вдарили КАБами по дитсадку, за добу 4 поранених06.09.24, 08:56 • 17612 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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