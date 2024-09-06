На Херсонщині вранці війська рф вдарили КАБами по дитсадку, за добу 4 поранених
Київ • УНН
Окупанти завдали авіаударів по 4 населених пунктах Херсонської області. Пошкоджено дитсадок, Пункт Незламності, житлові будинки та інші об'єкти, 4 людини поранено.
У Херсонській області російські війська сьогодні вранці завдали авіаудари по 4 населених пунктах, пошкоджено дитсадок, Пункт незламності. За минулу добу ворог поцілив у освітній та медичні заклади, ТРЦ, 4 людини поранено. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Зранку окупаційні війська атакували з авіації Херсонщину. Під ударами опинилися чотири населені пункти області. В одному з сіл Бериславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань. Також пошкоджено Пункт Незламності, автобус та навколишні будинки. Потерпілих серед місцевих жителів немає
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Комишани, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Тягинка, Михайлівка, Золота Балка, Бургунка, Раківка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в освітній та медичні заклади, адмінбудівлю, торгівельно-розважальний центр; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Також окупанти пошкодили складське приміщення та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 4 людини дістали поранення", - повідомив Прокудін.
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