На Херсонщині вранці війська рф вдарили КАБами по дитсадку, за добу 4 поранених

У Херсонській області російські війська сьогодні вранці завдали авіаудари по 4 населених пунктах, пошкоджено дитсадок, Пункт незламності. За минулу добу ворог поцілив у освітній та медичні заклади, ТРЦ, 4 людини поранено. Про це повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Зранку окупаційні війська атакували з авіації Херсонщину. Під ударами опинилися чотири населені пункти області. В одному з сіл Бериславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань. Також пошкоджено Пункт Незламності, автобус та навколишні будинки. Потерпілих серед місцевих жителів немає