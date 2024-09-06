В Херсонской области утром войска рф ударили КАБами по детсаду, за сутки 4 раненых
Киев • УНН
Оккупанты нанесли авиаудары по 4 населенным пунктам Херсонской области. Повреждены детсад, Пункт Несокрушимости, жилые дома и другие объекты, 4 человека ранены.
В Херсонской области российские войска сегодня утром нанесли авиаудары по 4 населенным пунктам, повреждены детсад, Пункт несокрушимости. За минувшие сутки враг ударил по образовательному и медицинским учреждениям, ТРЦ, 4 человека ранены. Об этом сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Утром оккупационные войска атаковали из авиации Херсонскую область. Под ударами оказались четыре населенных пункта области. В одном из сел Бериславской громады две управляемые авиабомбы попали по зданию детсада, из-за чего он подвергся серьезным разрушениям. Также поврежден Пункт несокрушимости, автобус и окружающие дома. Пострадавших среди местных жителей нет
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Садовое, Камышаны, Приднепровское, Кизомыс, Берислав, Нововоронцовка, Одрадокаменка, Тягинка, Михайловка, Золотая Балка, Бургунка, Раковка и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в образовательное и медицинские учреждения, админздание, торгово-развлекательный центр; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 8 частных домов. Также оккупанты повредили складское помещение и частные автомобили.
"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - сообщил Прокудин.
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