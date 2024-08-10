Войска рф ударили по Черниговской области из минометов, артиллерии и дронов: 42 взрыва за сутки

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по двум громадам Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва от минометов, артиллерии и дронов, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в субботу, пишет УНН.

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

Новгород-Северская громада: 20 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и БПЛА) в направлении н.п. Гай и Ковпинка.

Семеновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и БПЛА) по ок. н.п. Блешня, Карповичи, Орликовка, Прогресс и Хотеевка.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

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