Войска рф ударили по Черниговской области из минометов, артиллерии и дронов: 42 взрыва за сутки
Киев • УНН
Российские войска нанесли удары по Новгород-Северской и Семеновской общинах Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва от минометов, артиллерии и дронов, пострадавших среди местного населения нет.
Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по двум громадам Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва от минометов, артиллерии и дронов, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в субботу, пишет УНН.
Детали
"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:
- Новгород-Северская громада: 20 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и БПЛА) в направлении н.п. Гай и Ковпинка.
- Семеновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и БПЛА) по ок. н.п. Блешня, Карповичи, Орликовка, Прогресс и Хотеевка.
Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.
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