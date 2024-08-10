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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф ударили по Черниговской области из минометов, артиллерии и дронов: 42 взрыва за сутки

Войска рф ударили по Черниговской области из минометов, артиллерии и дронов: 42 взрыва за сутки

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 08:37  •  1276 просмотра

Российские войска нанесли удары по Новгород-Северской и Семеновской общинах Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва от минометов, артиллерии и дронов, пострадавших среди местного населения нет.

Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по двум громадам Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва от минометов, артиллерии и дронов, сообщили в Северном региональном представительстве Госпогранслужбы в субботу, пишет УНН.  

Детали

"В течение суток российские войска нанесли удары из миномета 120 мм, FPV-дронами и ствольной артиллерии по пограничью Черниговской области. Зафиксировано 42 взрыва", - сообщили в региональном представительстве ГПСУ в Facebook и перечислили:

  • Новгород-Северская громада: 20 взрывов (приходов, вероятно, из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и БПЛА) в направлении н.п. Гай и Ковпинка. 
  • Семеновская громада: 22 взрыва (приходы, вероятно, из миномета 120 мм, ствольной артиллерии и БПЛА) по ок. н.п. Блешня, Карповичи, Орликовка, Прогресс и Хотеевка.

Информация о погибших или травмированных лицах в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов9 августа 2024, 20:25 • 65650 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
chernigovskaya-oblastЧерниговская область
novgorod-severskiiНовгород-Северский
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