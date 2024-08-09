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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 20:25  •  2779 просмотра

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российские войска 20 раз атаковали приграничные территории Сумской области, зафиксировано 65 взрывов. Обстрелам подверглись 9 общин, использовались авиабомбы, минометы и дроны.

российские войска в течение дня 20 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.

  • Юнаковская община: осуществлены пуски с самолета авиабомб УМПБ Д-30СН (7 взрывов), авиаудары КАБ (5 взрывов).
  • Хотинская община: зафиксирован пуск с самолета авиабомбы УМПБ Д-30СН (1 взрыв), авиаудар КАБ (3 взрыва), удар дрона-FPV (1 взрыв).
  • Середино-Будская громада: 32 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Эсманская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Великописаревская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
  • Белопольская община: россияне сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв). Зноб-Новгородская община: был обстрел из миномета (1 взрыв).
  • Глуховская громада: осуществлены авиаудары КАБ (5 взрывов). Краснопольская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (2 взрыва).

Напомним

На Сумщине враг впервые использовал новые бомбы с двигателем, которые летят дальше и точнее КАБов. За день было осуществлено 24 пуска, из них 11 - новых боеприпасов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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