Войска рф за день 20 раз ударили по Сумщине: зафиксировано 65 взрывов
Киев • УНН
российские войска 20 раз атаковали приграничные территории Сумской области, зафиксировано 65 взрывов. Обстрелам подверглись 9 общин, использовались авиабомбы, минометы и дроны.
российские войска в течение дня 20 раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.
В течение дня россияне совершили 20 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 65 взрывов,
Детали
Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Глуховская, Эсманская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская громады.
- Юнаковская община: осуществлены пуски с самолета авиабомб УМПБ Д-30СН (7 взрывов), авиаудары КАБ (5 взрывов).
- Хотинская община: зафиксирован пуск с самолета авиабомбы УМПБ Д-30СН (1 взрыв), авиаудар КАБ (3 взрыва), удар дрона-FPV (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: 32 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Эсманская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
- Великописаревская громада: враг бил из минометов (2 взрыва).
- Белопольская община: россияне сбросили ВОГ с БпЛА (1 взрыв). Зноб-Новгородская община: был обстрел из миномета (1 взрыв).
- Глуховская громада: осуществлены авиаудары КАБ (5 взрывов). Краснопольская громада: зафиксированы авиаудары КАБ (2 взрыва).
Напомним
На Сумщине враг впервые использовал новые бомбы с двигателем, которые летят дальше и точнее КАБов. За день было осуществлено 24 пуска, из них 11 - новых боеприпасов.