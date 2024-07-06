Войска рф продвинулись в Нью Йорке, Дружбе и возле Новоселовки Первой - DeepState
Киев • УНН
DeepState: оккупанты продвинулись в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Дружба и вблизи Новоселовки Первой.
На передовой захватчики продвинулись в Нью Йорке, Дружбе и неподалеку Новоселовки Первой. Об этом сообщает DeepState, передает УНН.
Враг продвинулся в Нью Йорке, Дружбе и возле Новоселовки Первой
Напомним
По информации от Генштаба ВСУ, наибольшую активность противник проявил на Покровском направлении. Там оккупанты 38 раз пытались прорваться в районах Новоселовки Первой, Прогресса, Евгеновки, Калинового, Новоалександровки, Яснобродовки, Воздвиженки и Нетайлово.
Генштаб: на фронте произошло 119 боестолкновений. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении5 июля 2024, 20:54 • 13908 просмотров
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