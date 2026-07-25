Войска РФ нанесли удар по складу "Новой почты" в Запорожье
Киев • УНН
В субботу, 25 июля, российские оккупанты атаковали склад логистического оператора в Запорожье. В результате удара возник пожар, уничтожены автомобили, о погибших или пострадавших не сообщается.
В субботу, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье. По предварительным данным, речь идет о складе "Новой почты", сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Детали
В результате удара возник пожар, уничтожены автомобили, повреждено помещение. О погибших или пострадавших пока не сообщается.
Напомним
В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы после российских авиаударов, нанесенных днем по городу. В результате атаки погиб один человек, еще 11 получили ранения, среди них трое детей.