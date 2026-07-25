Войска РФ нанесли удар по складу "Новой почты" в Запорожье

$44.8151.06
ukenru
16:32 • 3634 просмотра
Выставку оборонных технологий IRON DEMO 2026 во Львове отменили из-за удара РФ по Киевщине
15:21 • 11457 просмотра
Минобороны заставит ТЦК использовать бодикамеры - нардепPhoto
25 июля, 12:42 • 19192 просмотра
США предупредили Украину об ударах по нероссийским судам в Черном море после обращения Chevron - WSJ
25 июля, 12:07 • 26856 просмотра
ССО подтвердили повторное поражение Тюменского НПЗ на расстоянии более 2000 км
25 июля, 11:38 • 23291 просмотра
Украина предлагает создать 30-летнее партнерство с Канадой в энергетике и поставлять канадский СПГ
25 июля, 10:00 • 23475 просмотра
Зеленский подтвердил поражение целей в Кирове, Тюмени, Екатеринбурге, Ростове и на КаспииVideo
25 июля, 09:14 • 26805 просмотра
Организатор мероприятия с оружейной выставкой под Киевом, где от удара рф погибло 10 человек, получил подозрение - ГенпрокурорPhoto
25 июля, 09:00 • 22492 просмотра
Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу
24 июля, 16:55 • 29792 просмотра
На месте российского ракетного удара под Киевом завершили аварийно-спасательные работы
24 июля, 14:41 • 64502 просмотра
В Словакии задержали экс-главу Федерации футбола Украины Павелко, Офис Генпрокурора начал процедуру экстрадиции
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1м/с
48%
745мм
Популярные новости
Маск назвал полный вывод войск рф из Украины "нереалистичным"25 июля, 08:47 • 15330 просмотра
Стрелок из леса в Ужгороде во время спецоперации открыл огонь в сторону правоохранителей - детали от полицииPhotoVideo25 июля, 09:35 • 9060 просмотра
Министр обороны Италии предложил Федорову стать своим советником25 июля, 09:48 • 10786 просмотра
Трамп после саммита НАТО летел из Турции на старом Air Force One из-за угрозы ракетной атаки Ирана - CBS News25 июля, 10:49 • 4636 просмотра
Бойцы "Азова" разгромили наступление двух российских армий и танковой дивизии, видеоVideo13:21 • 5850 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 87795 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 83834 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 92301 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 145763 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 135417 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Биньямин Нетаньяху
Ираклий Кобахидзе
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Иран
Харьков
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 82088 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 85408 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 119660 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 108471 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 118194 просмотра
Актуальное
Старлинк
MIM-104 Patriot
БМ-21 «Град»
Ручная граната
Отопление

Войска РФ нанесли удар по складу "Новой почты" в Запорожье

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

В субботу, 25 июля, российские оккупанты атаковали склад логистического оператора в Запорожье. В результате удара возник пожар, уничтожены автомобили, о погибших или пострадавших не сообщается.

Войска РФ нанесли удар по складу "Новой почты" в Запорожье
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

В субботу, 25 июля, российские оккупанты нанесли удар по складу логистического оператора в Запорожье. По предварительным данным, речь идет о складе "Новой почты", сообщает УНН со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Детали

В результате удара возник пожар, уничтожены автомобили, повреждено помещение. О погибших или пострадавших пока не сообщается.

Напомним

В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы после российских авиаударов, нанесенных днем по городу. В результате атаки погиб один человек, еще 11 получили ранения, среди них трое детей. 

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Взрывы
Пожары
Война в Украине
Нова Пошта
Запорожье