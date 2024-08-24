Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум
Киев • УНН
Враг нанес авиационный удар по инфраструктуре Сум. Областная военная администрация призывает жителей быть внимательными, соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Сумская областная военная администрация сообщила об авиационном ударе, нанесенном врагом по инфраструктуре Сум. Все необходимые службы оперативно работают на месте происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и обеспечить безопасность населения, передает УНН.
Детали
Областная власть призывает жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Особенно важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которые могут спасти жизнь в условиях продолжения агрессии.
Информация о последствиях атаки пока уточняется, и ОВА обещает информировать граждан о дальнейшем развитии ситуации.
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