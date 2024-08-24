Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский подписал закон о легализации трофейного оружия

Зеленский подписал закон о легализации трофейного оружия

  •  101632 просмотра
Зеленский присвоил звание генерала Главнокомандующему ВСУ Сырскому

Зеленский присвоил звание генерала Главнокомандующему ВСУ Сырскому

  •  100922 просмотра
Дуда в День Независимости Украины: Польша будет поддерживать вашу справедливую борьбу до ее победного завершения

Дуда в День Независимости Украины: Польша будет поддерживать вашу справедливую борьбу до ее победного завершения

  •  105327 просмотра
Премьер Литвы: делаем и будем делать все для приближения победы, которую будем праздновать "вместе со светом, газом и без русни"

Премьер Литвы: делаем и будем делать все для приближения победы, которую будем праздновать "вместе со светом, газом и без русни"

  •  100665 просмотра
Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

  •  41041 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  229322 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  220264 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  236577 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  247925 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  297936 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

24 августа: День Везувия, День рождения картофельных чипсов

  •  53908 просмотра
Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

23 августа 2024, 17:45  •  123004 просмотра
Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

Появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля: разработчики анонсировали возвращение культового персонажа

23 августа 2024, 16:42  •  56568 просмотра
Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

Римейк "Ворона" с Биллом Скарсгардом и FKA twigs: не великолепен, но обречен на культовый статус - СМИ

23 августа 2024, 15:04  •  56096 просмотра
В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

В Instagram можно будет добавить отрывок песни в профиль

23 августа 2024, 12:04  •  58644 просмотра
Актуальное
Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

Киев  •  УНН

24 августа 2024, 18:54  •  11673 просмотра

Read in English

Враг нанес авиационный удар по инфраструктуре Сум. Областная военная администрация призывает жителей быть внимательными, соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сумская областная военная администрация сообщила об авиационном ударе, нанесенном врагом по инфраструктуре Сум. Все необходимые службы оперативно работают на месте происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и обеспечить безопасность населения, передает УНН

Детали

Областная власть призывает жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Особенно важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которые могут спасти жизнь в условиях продолжения агрессии.

Информация о последствиях атаки пока уточняется, и ОВА обещает информировать граждан о дальнейшем развитии ситуации.

Сумська область: рф завдала удару, спричинивши 31 вибух6 апреля 2024, 05:45 • 37844 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский
  •  101940 просмотра

115 украинских защитников вернулись домой из плена - Зеленский

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные
23 августа 2024, 17:45  •  123001 просмотра

Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
22 августа 2024, 17:36  •  139565 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
22 августа 2024, 11:15  •  138932 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
22 августа 2024, 10:13  •  229322 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
22 августа 2024, 09:58  •  107502 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
22 августа 2024, 07:59  •  93696 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
22 августа 2024, 07:30  •  80451 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  220264 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  100194 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Популярные

Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

Польша уже подготовила 23 тыс. украинских военных - Дуда

  •  41041 просмотра
Премьер Литвы: делаем и будем делать все для приближения победы, которую будем праздновать "вместе со светом, газом и без русни"

Премьер Литвы: делаем и будем делать все для приближения победы, которую будем праздновать "вместе со светом, газом и без русни"

  •  100665 просмотра
Дуда в День Независимости Украины: Польша будет поддерживать вашу справедливую борьбу до ее победного завершения

Дуда в День Независимости Украины: Польша будет поддерживать вашу справедливую борьбу до ее победного завершения

  •  105327 просмотра
Зеленский присвоил звание генерала Главнокомандующему ВСУ Сырскому

Зеленский присвоил звание генерала Главнокомандующему ВСУ Сырскому

  •  100922 просмотра
Зеленский подписал закон о легализации трофейного оружия

Зеленский подписал закон о легализации трофейного оружия

  •  101632 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

22 августа 2024, 10:13  •  229322 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  220264 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  236577 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  247925 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  297936 просмотра

Война

Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

  •  12298 просмотра
В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

  •  15487 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  25191 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  27639 просмотра
В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели

В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели

  •  22318 просмотра

политика

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  3722 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  25191 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  27639 просмотра
Премьер обсудил с Дудой поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО

Премьер обсудил с Дудой поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО

  •  21231 просмотра
Харрис в День Независимости: США продолжат поддерживать Украину против агрессии рф

Харрис в День Независимости: США продолжат поддерживать Украину против агрессии рф

  •  21963 просмотра

Война

Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

  •  12298 просмотра
В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

В Киеве проходит выставка беспилотников и роботов МВД Украины

  •  15487 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  25191 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  27639 просмотра
В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели

В Сумах прогремели взрывы после предупреждения о скоростной цели

  •  22318 просмотра

политика

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  3722 просмотра
Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

Блинкен поздравил Украину с Днем Независимости и подтвердил поддержку США

  •  25191 просмотра
Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

Байден: "Война закончится, когда Украина останется свободной"

  •  27639 просмотра
Премьер обсудил с Дудой поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО

Премьер обсудил с Дудой поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО

  •  21231 просмотра
Харрис в День Независимости: США продолжат поддерживать Украину против агрессии рф

Харрис в День Независимости: США продолжат поддерживать Украину против агрессии рф

  •  21963 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  100566 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  102613 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  104058 просмотра

Экономика

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

Глава МИД Венгрии обвинил Польшу в «лицемерии и тайном ведении торговли с Россией на миллиарды евро»

  •  3722 просмотра
Расходы на оборону в госбюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд гривен - Марченко

Расходы на оборону в госбюджете планируют увеличить более чем на 500 млрд гривен - Марченко

  •  28800 просмотра
«Повышение налогов - это та история, к которой мы неизбежно должны прийти» - министр финансов

«Повышение налогов - это та история, к которой мы неизбежно должны прийти» - министр финансов

  •  30994 просмотра
Украина успевает подготовиться к зимнему периоду - Минэнерго

Украина успевает подготовиться к зимнему периоду - Минэнерго

  •  30083 просмотра
Графиков отключения света не планируется, более 19 тыс. потребителей обесточены из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Графиков отключения света не планируется, более 19 тыс. потребителей обесточены из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

  •  33991 просмотра

Киев

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

Президент Польши Дуда прибыл в Киев на празднование Дня Независимости

  •  28933 просмотра
Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

Ясная погода и жара до 31°C ожидаются в Киевской области

  •  28442 просмотра
Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

Пьяный водитель Mercedes спровоцировал смертельное ДТП в Киеве

23 августа 2024, 09:36  •  34070 просмотра
В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

В Киеве вывесили флаги с подписями участников операции на курщине

23 августа 2024, 08:54  •  77683 просмотра
Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

Жара до 35° и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

23 августа 2024, 05:26  •  47885 просмотра