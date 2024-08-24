Войска РФ нанесли авиационный удар по инфраструктуре Сум

Сумская областная военная администрация сообщила об авиационном ударе, нанесенном врагом по инфраструктуре Сум. Все необходимые службы оперативно работают на месте происшествия, чтобы оценить масштабы разрушений и обеспечить безопасность населения, передает УНН.

Детали

Областная власть призывает жителей быть внимательными и соблюдать правила безопасности. Особенно важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги, которые могут спасти жизнь в условиях продолжения агрессии.

Информация о последствиях атаки пока уточняется, и ОВА обещает информировать граждан о дальнейшем развитии ситуации.

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