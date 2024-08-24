Війська РФ завдали авіаційного удару по інфраструктурі Сум
Київ • УНН
Ворог завдав авіаційного удару по інфраструктурі Сум. Обласна військова адміністрація закликає мешканців бути уважними, дотримуватись правил безпеки та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Сумська обласна військова адміністрація повідомила про авіаційний удар, завданий ворогом по інфраструктурі Сум. Всі необхідні служби оперативно працюють на місці події, щоб оцінити масштаби руйнувань та забезпечити безпеку населення, передає УНН.
Деталі
Обласна влада закликає мешканців бути уважними та дотримуватись правил безпеки. Особливо важливо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, які можуть врятувати життя в умовах продовження агресії.
Інформація про наслідки атаки наразі уточнюється, і ОВА обіцяє інформувати громадян про подальший розвиток ситуації.
Сумська область: рф завдала удару, спричинивши 31 вибух06.04.24, 08:45 • 38034 перегляди