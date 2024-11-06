Войска рф нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области -ОВА

В течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН.

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Войска рф осуществили 8 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Новодаровке, Белогорью, Малой Токмачке и Темировке.

154 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.

4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Лобкового и Новоданиловки.

134 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.

В Украине из-за войны более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения