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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области -ОВА

Войска рф нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области -ОВА

Киев  •  УНН

05:48 • 13787 просмотра

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российские войска нанесли массированный удар по Запорожской области, включая 8 авиационных ударов и 154 атаки БпЛА. Также было совершено 4 обстрела из РСЗО и 134 артиллерийских удара по различным населенным пунктам региона.

В течение суток оккупанты нанесли 301 удар по 13 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram во вторник, пишет УНН

Подробно

  • Войска рф осуществили 8 авиационных ударов по Орехову, Новоандреевке, Новодаровке, Белогорью, Малой Токмачке и Темировке.
  • 154 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское.
  • 4 обстрела из РСЗО нанесены по территории Лобкового и Новоданиловки.
  • 134 артиллерийских удара пришлись по Лобковому, Гуляйполю, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Роботино, Малой Токмачке, Белогорью и Ольговскому.

В Украине из-за войны более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения6 ноября 2024, 04:11 • 23419 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
zaporozheЗапорожье