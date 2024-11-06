В Украине из-за войны более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения
Киев • УНН
По данным Минкульта, 2109 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения из-за войны, из них 368 полностью уничтожены. Больше всего пострадали клубные учреждения и библиотеки.
С начала полномасштабного вторжения в Украине получили повреждения или разрушения 2109 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.
По состоянию на 25 октября 2024 года убытки понесли 2109 объектов культурной инфраструктуры без учета памятников культурного наследия. Из них 368 - уничтожены (17,45%). В целом наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях,
В общем пострадали:
- клубные заведения - 1018;
- библиотеки - 750;
- учреждения художественного образования - 163;
- музеи и галереи - 120;
- театры, кинотеатры и филармонии - 38;
- заповедники - 7;
- парки, зоопарки - 9;
- цирки - 4.
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