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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине из-за войны более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения

В Украине из-за войны более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения

Киев  •  УНН

04:11 • 13286 просмотра

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По данным Минкульта, 2109 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения из-за войны, из них 368 полностью уничтожены. Больше всего пострадали клубные учреждения и библиотеки.

С начала полномасштабного вторжения в Украине получили повреждения или разрушения 2109 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

По состоянию на 25 октября 2024 года убытки понесли 2109 объектов культурной инфраструктуры без учета памятников культурного наследия. Из них 368 - уничтожены (17,45%). В целом наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях,

- говорится в сообщении.

В общем пострадали:

  • клубные заведения - 1018;
  • библиотеки - 750;
  • учреждения художественного образования - 163;
  • музеи и галереи - 120;
  • театры, кинотеатры и филармонии - 38;
  • заповедники - 7;
  • парки, зоопарки - 9;
  • цирки - 4.

США объявили новые проекты защиты культурного наследия Украины27 сентября 2024, 07:08 • 14224 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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