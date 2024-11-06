В Украине из-за войны более 2100 объектов культурной инфраструктуры получили повреждения

С начала полномасштабного вторжения в Украине получили повреждения или разрушения 2109 объектов культурной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций, пишет УНН.

По состоянию на 25 октября 2024 года убытки понесли 2109 объектов культурной инфраструктуры без учета памятников культурного наследия. Из них 368 - уничтожены (17,45%). В целом наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Запорожской, Луганской областях, - говорится в сообщении.



В общем пострадали:

клубные заведения - 1018;

библиотеки - 750;

учреждения художественного образования - 163;

музеи и галереи - 120;

театры, кинотеатры и филармонии - 38;

заповедники - 7;

парки, зоопарки - 9;

цирки - 4.

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