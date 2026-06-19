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Войска рф дважды за день обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые

Киев • УНН

 • 858 просмотра

19 июня российские войска дважды ударили по Краматорску. В результате обстрелов погибли две женщины, ранены четыре человека.

Войска рф дважды за день обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые
Фото: www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

В пятницу, 19 июня, российские войска дважды ударили по Краматорску Донецкой области, среди мирного населения есть погибшие и раненые. Об этом сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, передает УНН.

Детали

Первый обстрел произошел в 11:30: под удар попал многоквартирный спальный район города. Погибла женщина 1948 года рождения, также получили ранения женщина 1938 года рождения и двое мужчин - 1956 и 1983 годов рождения. Их состояние тяжелое.

Второй удар произошел в 12:15. Оккупанты нанесли удар по СТО и автомойке. Погибла женщина 1984 года рождения, ранения получил парень 2007 года рождения. Ему оказывается медицинская помощь.

Напомним

Это не первый обстрел Краматорска, произошедший на этой неделе. Во вторник, 16 июня, российские войска попали в многоэтажный и многоквартирный дом, среди местных жителей есть раненые.

Евгений Устименко

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