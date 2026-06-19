Войска рф дважды за день обстреляли Краматорск, есть погибшие и раненые

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным

Politico: Макрон и Мерц на саммите раскритиковали позицию ЕС по переговорам с путиным