Войска рф атаковали Станислав и Томину Балку в Херсонской области: есть пострадавшие

В Херсонской области из-за вражеских обстрелов в Станиславе пострадала 76-летняя женщина, в Томиной Балке 51-летний мужчина получил взрывную травму и контузию, сообщили в Херсонской ОВА в Telegram в четверг, пишет УНН.

Детали

"Российские войска атаковали Станислав. Из-за вражеского обстрела пострадала 76-летняя женщина, которая находилась на улице", - сообщили в ОВА.

Женщина, как указано, получила взрывную травму, повреждение таза, ранение живота, а также травматическую ампутацию ноги. Пострадавшую доставили в больницу.

Перед этим, утром, около 09:40, оккупанты из артиллерии атаковали Томину Балку, сообщили в ОВА.

"В результате "прилета" 51-летний мужчина получил взрывную травму и контузию. Медики "экстренки" на месте оказали пострадавшему помощь", - говорится в сообщении.

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