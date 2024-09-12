Війська рф атакували Станіслав і Томину Балку на Херсонщині: є постраждалі
Київ • УНН
У Станіславі постраждала 76-річна жінка, отримавши важкі травми. В Томиній Балці 51-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію внаслідок артилерійського обстрілу.
У Херсонській області через ворожі обстріли у Станіславі постраждала 76-річна жінка, у Томиній Балці 51-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію, повідомили у Херсонській ОВА у Telegram у четвер, пише УНН.
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"російські війська атакували Станіслав. Через ворожий обстріл постраждала 76-річна жінка, яка перебувала на вулиці", - повідомили в ОВА.
Жінка, як вказано, дістала вибухову травму, пошкодження тазу, поранення живота, а також травматичну ампутацію ноги. Постраждалу доставили до лікарні.
Перед цим, вранці, близько 09:40, окупанти з артилерії атакували Томину Балку, повідомили в ОВА.
"Внаслідок "прильоту" 51-річний чоловік дістав вибухову травму і контузію. Медики "екстренки" на місці надали потерпілому допомогу", - ідеться у повідомленні.
На Херсонщині вночі знищили 4 "шахеди", за добу через атаки рф 11 поранених12.09.24, 08:59 • 15370 переглядiв