На Херсонщині вночі знищили 4 "шахеди", за добу через атаки рф 11 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області, поранивши 11 людей. Пошкоджено Пункт Незламності, житлові квартали та приватні автомобілі. ППО збило 4 дрони "Шахед".
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 23 населені пункти, поранивши 11 людей, поціливши у Пункт Незламності, житлові квартали. ППО вночі збила 4 ворожі дрони типу "Shahed", повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Садове, Велетенське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Ольгівка, Нововоронцовка, Львове, Одрадокам'янка, Миколаївка, Бургунка, Трудолюбівка, Довгове, Нова Кубань, Зарічне, Осокорівка, Червоний Маяк, Ольгине, Козацьке та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в Пункт Незламності, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.
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