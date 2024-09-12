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На Херсонщині вночі знищили 4 "шахеди", за добу через атаки рф 11 поранених

Київ • УНН

 • 15370 перегляди

Окупанти обстріляли 23 населені пункти Херсонської області, поранивши 11 людей. Пошкоджено Пункт Незламності, житлові квартали та приватні автомобілі. ППО збило 4 дрони "Шахед".

У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 23 населені пункти, поранивши 11 людей, поціливши у Пункт Незламності, житлові квартали. ППО вночі збила 4 ворожі дрони типу "Shahed", повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

Через російську агресію 11 людей дістали поранення, з них - 1 дитина

- написав Прокудін у Telegram.

Деталі

Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Садове, Велетенське, Білозерка, Токарівка, Михайлівка, Ольгівка, Нововоронцовка, Львове, Одрадокам'янка, Миколаївка, Бургунка, Трудолюбівка, Довгове, Нова Кубань, Зарічне, Осокорівка, Червоний Маяк, Ольгине, Козацьке та місто Херсон.

російські військові, за його даними, поцілили в Пункт Незламності, житлові квартали населених пунктів області, зокрема 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією нашої  області знищили 4 "Shahed-131/136"

- написав Прокудін.

Окупанти вдарили з дрона по передмістю Херсона: є постраждалий10.09.24, 14:30 • 19383 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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